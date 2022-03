POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Freren (ots) - In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Meter Dachrinnen sowie Fallrohre von einem Vereinsheim an der Straße Zu den Hünensteinen in Freren entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

