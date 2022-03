POL-EL: Emsbüren - Unfall auf A31 - Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Unternehmens an der Schulstraße in Lengerich eingebrochen. Sie entwendeten diverses Baumaterial. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer (05904)964890 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

