POL-EL: Lengerich - Baumaterial gestohlen

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter mehrere hundert Meter Stromkabel von zwei Baustellen an der Straße Am Schullenriedengraben in Haselünne entwendet. Insagesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr