POL-EL: Haren - Peugeot beschädigt

Uelsen (ots) - Am 10. März zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr kam es in Uelsen in der Straße Tannenweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein VW Lupo am vorderen Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

