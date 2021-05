Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Gekentertes Seegelboot im Seeraum vor Langenargen - 88085 Langenargen Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88085 Langenargen Bodenseekreis

Ein ca. 6 Meter langes Segelboot kenterte während des Föhnsturmes im Seeraum vor Langenargen auf dem Bodensee. Die drei Besatzungsmitglieder, die keine Schwimmwesten trugen, gerieten bei der Kenterung ins Wasser. Ein zufällig vorbeifahrendes Schlauchboot konnte die Personen aus dem Wasser aufnehmen und in den in der Nähe befindlichen BMK-Hafen verbringen. Als das Polizeiboot nach einem vorausgegangenen Einsatz an der Unfallstelle eintraf, war die DLRG Friedrichshafen bereits vor Ort. Ein ziviles Schlauchboot kam den beiden Rettungsbooten zur Hilfe. Es war nicht möglich, das Boot aufzurichten. In der Folge wurde das gekenterte Segelboot durch das Polizeiboot in den Bundesbahnhafen Friedrichshafen geschleppt und konnte dort durch den Hafenmeister und dem Einsatz der Krananlage ausgewassert und gesichert werden.

Die Personen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell