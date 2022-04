Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220417-1: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Hürth (ots)

Der 49- jährige Hürther wurde nach einem Auffahrunfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Er war mit seinem Leichtkraftrad am Samstag (16.04.2022 gegen 10:40 Uhr) auf der Landesstraße 103, der Wendelinusstraße, aus Richtung Hürth- Gleuel in Richtung Frechen unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt fuhr er hinter einem Kleintransporter her, welcher die Straße in gleicher Richtung befuhr. In Höhe des Gotteshülfeteichs bremste der Fahrer des Kleintransporters, verkehrsbedingt, bis zum Stillstand ab. Der Kradfahrer fuhr vermutlich aufgrund einer Unaufmerksamkeit ungebremst auf das Heck des Transporters auf. Hierdurch stieß er mit seinem Kopf, welcher glücklicherweise mit einem Helm geschützt war, gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs. Er zog sich derartige Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Familienangehörige des Verletzten nahmen das stark beschädigte Kraftrad vor Ort entgegen. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell