POL-LB: Oberstenfeld: Dreister Dieb bestiehlt 84-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Eine 84-jährige Frau war am Samstag gegen 16:30 Uhr gerade dabei, ihre Einkäufe in ihr in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld geparktes Fahrzeug einzuladen, als ein dreister Dieb angerannt kam und die schwarze Handtasche, die die Seniorin im Kofferraum abgestellt hatte, entwendete. Der Unbekannte, bei dem es sich um einen zehn bis zwölf Jahre alten Jungen handeln soll, verschwand mit dem Diebesgut im Wert von etwa 150 Euro zwischen den am Keltermarkt geparkten Fahrzeugen. Der Polizeiposten Großbottwar sucht nun Zeugen für diesen Vorfall, die sich unter der Tel. 07148 1625-0 melden können.

