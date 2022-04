Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220419-3: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Discounter festgenommen

Elsdorf (ots)

Polizisten stellten Schreckschusspistole sicher

Polizisten haben am Donnerstagabend (14. April) in Elsdorf einen Mann (27) und seine Begleiterin (20) vorläufig festgenommen. Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, kurz zuvor in einen Discounter eingebrochen zu sein und Zigaretten entwendet zu haben. In dem Auto der Festgenommenen fanden Polizisten eine Schreckschusswaffe und ein als gestohlen gemeldetes Kennzeichenpaar. Die beiden Beschuldigten müssen sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Gegen 23.20 Uhr trafen alarmierte Polizisten die beiden verdächtigen Personen in der Nähe des an der Ohndorfer Straße gelegenen Geschäfts an. Zusammen mit ihrem Komplizen ging die 20-Jährige zu einem abgestellten Peugeot und hatte dabei diverse Zigarettenschachteln in der Hand.

Die Beamten kontrollierten die beiden Verdächtigen. Dabei fanden die Polizisten auch noch einen Zimmermannshammer, der in der Nähe des 27-Jährigen auf dem Boden lag. An der Eingangstür des Discounters erkannten die Beamten frische Aufbruchsspuren und weitere Zigarettenschachteln, die auf dem Boden lagen. Kriminalpolizisten sicherten die Spuren am Einsatzort. Die Ermittlungen dauern an. (he)

