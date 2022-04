Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220419-2: Unbekannte entwendeten Auto und Wertgegenstände - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Die Täter gelangten laut ersten Erkenntnissen durch den Zaun auf das Grundstück.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises sucht derzeit nach Unbekannten, die am Freitag (15. April) in ein Haus an der Straße "Am Hahnacker" in Erftstadt eingebrochen sind und eine graue E-Klasse entwendet haben.

Laut ersten Ermittlungen sollen die Täter zwischen 15.30 Uhr und 19.20 Uhr über den angrenzenden Garten in das Haus eingedrungen sein. Dazu sollen die Einbrecher den Zaun des Grundstücks beschädigt haben. Im Anschluss seien sie durch ein Fenster in das Haus gelangt. Sie entwendeten neben dem Mercedes Wertgegenstände aus den Wohnräumen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell