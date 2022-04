Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220420-3: Zeugensuche nach Diebstahl von Kupferkabeln

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Insgesamt mehrere hundert Meter Kabel entwendet

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises ist derzeit auf der Suche nach unbekannten Kupferdieben, die zwischen Donnerstag (14. April) und Dienstag (19. April) Kabel von Gebäuden in Brühl und Wesseling entwendet haben.

Laut derzeitigem Sachstand haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (15. April) mehr als einhundert Meter Stromkabel von einer Baustelle an der Straße "Am Birkenhang" in Wesseling entwendet. Die Täter sollen samt Beute in Richtung "Westring" geflüchtet sein. Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Dienstag 6.30 Uhr sollen Diebe mehrere Kupferkabel gestohlen haben, die an der Fassade eines städtischen Verwaltungsgebäudes an der Uhlstraße in Brühl befestigt waren. Laut derzeitigem Ermittlungsstand trennten die Diebe ihre Beute mit Werkzeugen von der Fassade ab. Im gleichen Zeitraum entwendeten Täter Kabel aus Neubauobjekten an der Weisser Straße in Brühl.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen alle Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

