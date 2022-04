Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220421-5: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter sind in dem Zeitraum zwischen Dienstag (19. April, 17.30 Uhr) und Mittwoch (20. April, 12.30 Uhr) in eine Gaststätte in Bergheim-Zieverich eingebrochen. Die Einbrecher sollen mehrere Fahrräder, Werkzeug und Computerzubehör entwendet haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen sollen die Täter über einen Zaun geklettert sein und so auf das an der Zievericher Mühle gelegene Grundstück gelangt sein. Anschließend hätten sie eine Metalltür aufgebogen, seien in die Gaststätte gelangt und hätten die Räume durchsucht.

Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und leiteten die Ermittlungen ein. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell