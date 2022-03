POL-MG: Seniorin erteilt vermeintlichem Wasserwerker einen Rauswurf

Mönchengladbach (ots) - Diebe haben zwischen Mittwoch, 09.03.2022, und Freitag, 11.03.2022, den Katalysator an einem Auto an der Straße Mörserhof gestohlen. Der Besitzer hatte den roten Opel (Astra) am Mittwochmittag gegen 15 Uhr in der Straße geparkt. Am Freitagmorgen startete er das Auto gegen 8 Uhr und bemerkte laute Geräusche. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckte er, dass der Katalysator entwendet wurde. ...

