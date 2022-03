POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Rheindahlen-Mitte

Mönchengladbach (ots) - An mehreren Tatorten in Mönchengladbach haben Unbekannte am Wochenende Einbrüche verübt. Im Stadtteil Hardt drangen Einbrecher am Samstag, 12. März, zwischen 18.50 und 23 Uhr über den Balkon in eine Wohnung an der Straße Heidkamp ein und entwendeten Bargeld. Ebenfalls in Hardt wurde in eine Wohnung am Karrenweg eingebrochen: Auch hier kletterte man auf den Balkon und öffnete gewaltsam die ...

