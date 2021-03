Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter fasste Zehnjährigen am Arm

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.25 Uhr spielten zwei Kinder auf einem Spielplatz an der Homberger Straße/Karlstraße in der Nähe eines dortigen Geldinstitutes.

Ein zehn Jahre alter Junge gab gegenüber der Polizei später an, dass ihnen ein unbekannter Mann aufgefallen sei, der sie über einen längeren Zeitraum beim Spielen beobachtet habe.

Plötzlich lief der Unbekannte auf einen der Zehnjährigen zu und packte diesen am linken Arm und hielt ihn fest. Mit Hilfe seine Freundes gelang es dem Jungen, sich loszureißen. Beide Kinder liefen hiernach nach Hause, schilderten ihren Eltern den Vorfall, die daraufhin sofort die Polizei einschalteten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten, der laut der Kinder 40 - 50 Jahre alt ist, ca. 180 cm groß und schlank ist, einen grauen Dreitagebart, eine Glatze hat und Turnschuhen der Marke "Nike" trug sowie eine Tüte von "Edeka" dabei hatte, verlief negativ.

Beide Jungen sind unverletzt. Nach den bisherigen, sofort eingeleiteten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund.

Für die Kriminalpolizei bleibt jedoch die Frage, warum der Unbekannte den Jungen unvermittelt angefasst hat und die spielenden Kinder zuvor beobachtete.

Daher hofft die Kripo auf Zeugenhinweise, die zur Sachverhaltsklärung beitragen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

