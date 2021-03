Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei fahndet nach jungem Radfahrer

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der gegen ein Auto gefahren und geflüchtet ist. Nach Angaben einer Zeugin war der Jugendliche am Montag gegen 17 Uhr auf der Straße Hühnerheide unterwegs und bediente während der Fahrt sein Handy. Er prallte gegen das Auto, das auf der Fahrbahn parkte. Am Auto entstanden mehrere Kratzer am Lack.

Der Unfallverursacher ist etwa 13 bis 14 Jahre alt, schlank und trug eine schwarze Kappe. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

