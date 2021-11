Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten bei der Polizei - Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik zu Gast beim Karrieretag in Frankfurt am Main

Mainz (ots)

Das rheinland-pfälzische Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) wird sich am 24. November 2021 von 10 bis 17 Uhr unter der Standnummer 10 auf dem Karrieretag in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main als vielseitiger Arbeitgeber präsentieren.

Neben dem Polizeidienst werden vor allem die weniger bekannten Karrierewege innerhalb der Polizei in den Fachlichkeiten Technik, Medizin, Verwaltung und IT vorgestellt.

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus den Bereichen Personal und Organisationsentwicklung sowie ein fachkundiger Kollege aus der Abteilung "Zentrale Technik" werden Rede und Antwort zu aktuellen Stellenangeboten, aber auch zu weiteren Einstellungsmöglichkeiten, insbesondere im Rahmen des neuen kombinierten Studiengangs "Angewandte Informatik B.Sc (öffentlicher Dienst)", stehen.

Denjenigen, die eine Karriere als Polizistin oder Polizist anstreben, bietet ein Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mainz kompetente Beratung.

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich. Wir freuen uns auf Sie!

Hintergrund: Mit seinen vielfältigen Aufgabenbereichen ist das rheinland-pfälzische Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik landesweit zuständig; Teile seiner Organisationseinheiten auf Ersuchen auch bundesweit. Die facettenreichen Aufgabengebiete der Behörde sind untergliedert in die Abteilungen "Bereitschaftspolizei", "Spezialeinheiten", "Wasserschutzpolizei", "Beschaffung und Logistik", "Zentrale Technik", "Zentralstelle für Gesundheitsmanagement" sowie "Polizeiverwaltung".

