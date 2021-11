Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung beim Umschlag von Gefahrgut

Ludwigshafen (ots)

Am 05.11.2021 zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr kam es beim Umschlag der Ladung eines Tankmotorschiffs bei der BASF vermutlich zu einem technischen Defekt an Bord des Tankschiffes. Aufgrund dessen gelangten ca. 100 Liter Hexamethylendiamin (UN 2280) in den Rhein. Hierbei handelt es sich um einen schwach wassergefährdenden Stoff. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei bezüglich einer Gewässerverunreinigung dauern an.

