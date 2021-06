Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: LKW beschädigt Straßeneigentum

Mudersbach (ots)

Ein bulgarischer LKW-Fahrer befuhr am 18.06.2021, gegen 11:00 Uhr, mit seinem Sattelschlepper aufgrund einer Fehlleitung seines Navigationsgerätes die Straße "In den Schinden" in Mudersbach. Beim Umfahren eines gemeindeeigenen Blumenbeets auf der Fahrbahnmitte im Bereich Glück-Auf-Straße beschädigte er mehrere Bordsteine und stellenweise die Teerdecke. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell