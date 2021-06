Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- 19-jähriger Kraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Daaden (ots)

Am 17.06.2021, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die L 280 im Ortsbereich Daaden in Richtung Biersdorf. An der Einmündung zur Bahnhofstraße wollte er nach links abbiegen; musste jedoch zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Diese erkannte eine 20-jähriger Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Kraftrad auf. Der Fahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Krad und am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell