Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220425-4: Unbekannte versuchten Pizzalieferant auszurauben - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Am Freitagabend (22. April) haben Polizisten in Bergheim die Fahndung nach zwei unbekannten jungen Männern aufgenommen. Sie sollen einen Pizzafahrer mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld und Smartphone gefordert haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge lieferte der Pizzafahrer (28) gegen 22 Uhr eine Pizza an der Otto-Hahn-Straße aus. Als er auf dem Weg zu seinem Auto war, sollen zwei Personen an ihn herangetreten sein. Einer der beiden habe ihm ersten Erkenntnissen zufolge eine Schreckschusswaffe vorgehalten und mit Gesten die Herausgabe von Bargeld und Smartphone gefordert. Der Täter habe plötzlich die Waffe auf den Boden gerichtet und geschossen. Daraufhin schubste der 28-Jährige den Unbekannten zur Seite und lief davon. Die Männer sollen ihm auf den ersten Metern noch gefolgt sein, dann aber ohne Beute verschwunden sein.

Die Männer sollen etwa 20 bis 22 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell