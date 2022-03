Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

11-Jährige beim Aussteigen aus dem Bus verletzt

Goch (ots)

Am Freitag (18. März 2022) gegen 07:45 Uhr stieg eine 11-jährige Schülerin an der Bushaltestelle am Leeger-Weezer-Weg aus dem Schulbus. Durch das Gedränge beim Aussteigen der Schülerinnen und Schüler stürzte sie auf die Fahrbahn. Als der Schulbus wieder anfuhr, rollte das Hinterrad über den rechten Fuß des Kindes. Der Busfahrer bemerkte die gefährliche Situation nicht und setzte seine Fahrt fort. Die Eltern des Mädchens erstatteten Anzeige, nachdem ihre Tochter im Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

