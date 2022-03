Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Zwei PKW kollidieren im Kreuzungsbereich

Geldern-Vernum (ots)

Am Freitagmorgen (18. März 2022) gegen 07:00 Uhr hat sich an der Kreuzung Duisburger Straße/Vernumer Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Arcen (NL) war mit seinem Volvo V60 auf der Vernumer Straße in Richtung Geldern unterwegs. Als er in den Kreuzungsbereich der Duisburger Straße einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Mercedes GLK eines 42-Jährigen aus Geldern, der die Duisburger Straße in Richtung Sevelen befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Autofahrer, sie wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Niederländer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen, der Mann aus Geldern wurde stationär aufgenommen. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung kurz gesperrt. (cs)

