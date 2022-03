Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Grundlos Brandmeldealarm ausgelöst

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Sonntag (20. März 2022) gegen 20:00 Uhr lösten unbekannte in der Tiefgarage zwischen der Kapuzinerstraße und der Glockengasse grundlos den Brandmeldealarm aus. Polizei- und Feuerwehrkräfte erschienen vor Ort, konnten aber keinen Brand feststellen. In den vergangenen Tagen war es bereits mehrfach zu solchen Vorfällen gekommen. Der Missbrauch von Notrufen und die Beeinträchtigung von Nothilfemitteln stellt eine Straftat dar. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

