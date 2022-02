POL-NMS: 220201-3-pdnms Warnung vor Diebstählen von Taschen aus Fahrradkörben, Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Warnung vor Diebstählen von Taschen aus Fahrradkörben, Neumünster

Neumünster/In der jüngsten Vergangenheit kam es in der Neumünsteraner Innenstadt gehäuft zu Diebstählen von Taschen aus Fahrradkörben. Allein im Januar dieses Jahres wurden 15 solcher Fälle bei der Polizei angezeigt. Von den Diebstählen betroffen sind Personen aller Altersgruppen. Meist fahren die Geschädigten mit ihrem Fahrrad durch die Innenstadt, während sich ihre Tasche oder ihr Rucksack in ihrem Fahrradkorb befindet. Einer oder mehrere unbekannte Täter entwenden dann während der Fahrt die Tasche, häufig ohne, dass die Geschädigten dies bemerken. Gelegentlich werden Taschen auch während des kurzen Augenblicks entwendet, in dem die Geschädigten ihr Fahrrad an- oder abschließen oder an Ampeln warten. Hinweise auf die Täter liegen in den seltensten Fällen vor. Um solche Diebstähle zu verhindern, bittet die Polizei Fahrradfahrer insbesondere im Bereich des Großfleckens, im Rencks Park sowie im Hertie Park und der näheren Umgebung auf ihr Hab und Gut zu achten. Taschen könnten in Fahrradkörben beispielsweise durch Festbinden gesichert werden, damit eine einfache Entnahme nicht mehr möglich ist. Auch beim An- und Abschließen des Rades, sollten persönliche Gegenstände nicht unbeobachtet gelassen werden.

