Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220201-2-pdnms Zeugenaufruf, beinahe Unfall, B 430, Aukrug

B 430, Aukrug (ots)

B 430 Aukrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 31.01.2022 um 07.50 Uhr befuhr eine 29jährige die B 430 aus Kiel kommend in Richtung Itzehoe. Zwischen den Abfahrten Wasbek und Reiterhof Bodenstein kam ihr eine Fahrzeugschlange entgegen, die von einem blauen LKW angeführt wurde. Trotz Gegenverkehr setze ein PKW zum Überholen des LKW an, scherte auch aus und befand sich neben dem LKW. Die Kielerin leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als ihr PKW stand, gelang es dem entgegenkommenden PKW gerade noch, wieder hinter dem LKW auf den eigenen Fahrstreifen zu fahren. Die Polizei in Aukrug bittet nun Zeugen, die Angaben zu diesem PKW geben können, sich unter der Tel.: 04873/2104950 zu melden.

