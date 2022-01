Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220131-3-pdnms Überfall auf Pizzaboten, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 30.01.2022, um 19.55 Uhr wollte ein Pizzabote mit seinem Fahrrad eine Lieferung in der Kanzleistraße in Rendsburg ausfahren. In einem Hinterhof stellte sich dem 17jährigen eine männliche Person in den Weg. Der Bote wurde unter Drohung aufgefordert, die Geldbörse herauszugeben. Der Täter entfernte sich mit der Geldbörse danach in Richtung Obereiderstraße. Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: blonde Haare, blaue Augen, ca. 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, bekleidet mit dunkler Mütze, dunkler Jacke, dunkler Jeans sowie einem blauen Mund-Nase-Abdeckung. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise, unter der Tel.: 04331/208450.

