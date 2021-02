Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Mehrere tausend Euro erbeutet ++ Sattelzugauflieger rutscht in Graben ++ Hakenkreuz auf Warnbarke gesprüht ++ Vorfahrt missachtet und geflüchtet ++ In Handyladen eingebrochen ++ und noch mehr...

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mehrere tausend Euro erbeutet

Marburg: Zwei Männer klingelten am Mittwoch (03.02.) bei einer in der Sudetenstraße wohnenden Seniorin, um angeblich die Steckdosen zu überprüfen. Zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr verschafften sich die zwei Täter mit dieser Lüge Zugang zur Wohnung des Mehrfamilienhauses und entwendeten dort unbemerkt mehrere tausend Euro Bargeld. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Täter sind männlich und sprachen akzentfrei Deutsch. Einer ist etwa 165cm groß, hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Jacke mit der Rückenaufschrift "Vodafone". Der zweite ist mit etwa 180cm etwas größer, trug eine schwarze Lederjacke und hatte einen Laptop dabei. Die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise: Wem sind die beiden beschriebenen Personen am Mittwochnachmittag aufgefallen? Wer kann die Personenbeschreibung ergänzen?

Geparkten VW beschädigt

Marburg: In der Straße In der Badestube beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten blauen VW und verursachte damit einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro am linken vorderen Kotflügel. Der Unfall passierte zwischen 22.30 Uhr am Dienstag (02.02.) und 13.20 Uhr am darauffolgenden Mittwoch. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/ 406-0, entgegen.

Sattelzugauflieger rutscht in Graben

Breidenbach- Oberdieten: Mehrere Stunden dauerten die Behinderungen auf der B253 zwischen Oberdieten und Simmersbach an, nachdem am frühen Abend ein Sattelauflieger in einen Straßengraben gerutscht war. Der mit Holz beladene Auflieger war gegen 19.30 Uhr mit der rechten Seite in der Bankkette eingesunken, in der Folge abgerutscht und hing in erheblicher Schräglage im Straßengraben. Die Zugmaschine stand noch zur Hälfte auf dem Fahrstreifen in Richtung Dillenburg. Der 53-jährige Fahrer kümmerte sich eigenständig um ein Bergungsunternehmen, die Unfallstelle war gegen 03.15 Uhr geräumt. An der Zugmaschine entstand lediglich ein leichter Schaden in Höhe von etwa 200 Euro, ebenso hoch ist der entstandene Schaden an einem Verkehrsschild.

Hakenkreuz auf Warnbarke gesprüht

Dautphetal- Buchenau: Ein schwarzes Hakenkreuz in der Größe von 25cm x 30cm sprühten Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag (03./04.02.) auf eine Warnbarke, die im Bereich der Zufahrt zum Radweg auf der Carlshütte stand. Die Schmiererei wurde am Donnerstag gegen 12 Uhr festgestellt. Der Staatsschutz der Polizei Mittelhessen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 06421/406-0).

Haus brennt

Neustadt: In der Straße Am Stadtwald geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus in Brand. Die drei Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ein 45-jähriger Bewohner bemerkte am Donnerstag (04.02) gegen 22 Uhr Brandgeruch im Haus und stellte daraufhin eine starke Rauchentwicklung in einem der Zimmer im ersten Obergeschoss fest. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits meterhohe Flammen aus einem Fenster, welche die Einsatzkräfte jedoch schnell unter Kontrolle bringen konnten. Der Mitteiler und seine ebenfalls im Haus wohnenden Eltern konnten das Haus eigenständig verlassen. Der 45-Jährige kam aufgrund einer leichten Rauchvergiftung zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, der entstandene Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Mittelhessen haben die Ermittlungen übernommen, bislang liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Weimar -Allna: Der Fahrer eines Kleinkraftrads missachtete am Freitag (05.02.) kurz nach Mitternacht die Vorfahrt eines 30-jährigen Fiat-Fahrers auf der Ortsstraße. Der Rollerfahrer befuhr dabei den Falterweg, kollidierte mit der rechten Seite des Fiat und flüchtete im Anschluss. Der entstandene Schaden am Fiat beträgt 4000 Euro. Die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

Breidenbach: Einen Schaden von etwa 100 Euro am Gartenzaun beklagt ein Anwohner der Buderusstraße. Der Schaden entstand am Donnerstag (04.02.) zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461/ 9295-0, bittet um Zeugenhinweise.

Grundstücksmauer angefahren - Zeugen gesucht

Breidenbach: Ein unbekannter Autofahrer beschädigte eine Grundstücksmauer in der Bachstraße und fuhr im Anschluss einfach weiter. Zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr am Donnerstag (04.02.) entstand der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizeistation Biederkopf, Tel. 06461/ 9295-0, sucht Zeugen.

Opel angefahren

Marburg: Einen in der Gabelsbergerstraße geparkten Opel fuhr ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (04.02.) zwischen 09.45 Uhr und 13.45 Uhr an. Im linken vorderen Bereich des Opel entstanden Schäden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

In Handyladen eingebrochen - Zeugen gesucht

Marburg: Durch das Einschlagen eines Schaufensters gelangten Unbekannte in einen Handyladen in der Wettergasse und nahmen dort Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Der entstandene Sachschaden am Schaufenster beträgt 500 Euro. Die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wem ist in Tatortnähe zwischen Mittwoch (03.02.), 14.30 Uhr und Donnerstag (04.02.), 10.20 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat das Einschlagen der Scheibe gehört?

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell