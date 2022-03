Geldern-Hartefeld (ots) - Über eine Terrassenschiebetür gelangten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag (19.03.2022), 19:15 Uhr bis Sonntag (20.03.2022), 09:20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Waerderweg. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter ...

