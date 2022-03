Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sachbeschädigungen an geparkten PKW

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

In der Zeit von Samstag (19. März 2022) um 22:00 Uhr bis Sonntag (20. März 2022) um 03:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Veert mehrere PKW, die u. a. an der Schulstraße, Von-Galen-Straße, Schlesierstraße, Gräfenthalstraße, Brigittenstraße und Veerter Dorfstraße abgestellt waren. Die Unbekannten traten oder schlugen gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge, so dass in den meisten Fällen Sachschaden entstand. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell