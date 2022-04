POL-PDWIL: Unfall mit verletztem Zweiradfahrer nach Überholmanöver

Gerolstein (ots) - Die Besitzerin eines grauen/silbernen Pkw Renault Twingo hat ihr Fahrzeug am Sa., 16.04.22, gegen 18:00 Uhr, in der Hauptstraße in Gerolstein, auf einem Parkplatz, ordnungsgemäß abgestellt. Als sie am Folgetag, gegen 15:00 Uhr, ihr Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, habe sie mehrere Kratzer an der Beifahrertür, die ein unbekannter Täter verursacht hat, festgestellt. Hinweise hierzu nimmt die ...

