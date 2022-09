Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Autoaufbrüche in Bad Fallingbostel 2. Motorradunfall 3. Sachbeschädigungen in Munster 4. Trunkenheit im Verkehr 5. Räuberischer Diebstahl in Munster 6. Dummydiebstahl

1. Fahrzeugaufbrüche in Bad Fallingbostel

Am frühen Freitagabend kam es im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel zu drei Pkw-Aufbrüchen. In allen Fällen verschaffte sich die Täterschaft durch Einschlagen der Fahrzeugscheiben Zugang zum Innenraum. Dabei wurden mehrere Taschen entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wird zufällig durch eine Zeugin der in Tatortnähe aufhältige Täter wiedererkannt und durch die Beamten zum Dienstgebäude verbracht. Dort verfällt er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einen psychischen Ausnahmezustand und beginnt sich selbst zu verletzen, so dass er mit dem Rettungswagen in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Walsrode begleitet wird.

2. Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Platzrandstraße zwischen dem Ortsteil Oerbke und Dorfmark zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 13.500 Euro.

3. Pkw und Blitz-Anhänger beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Munster zu zwei Sachbeschädigungen. Im Worthweg wurde der graue VW Golf einer Anwohnerin zerkratzt. Weiter wurde das vom Landkreis Heidekreis an der Danziger Straße (B 71) aufgestellte Geschwindigkeitsmessgerät, sogenannter Blitz-Anhänger, mit gelber Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

4. Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen wird in der Reinickendorfer Straße in Soltau ein 40jähriger Fahrzeugführer aus Buchholz Nordheide kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird bei diesem Atemalkohol wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,52 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

5. Räuberischer Diebstahl in Munster

Am Samstagnachmittag kam es kurz vor 14 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Sandkrug" zu einem Ladendiebstahl durch eine Familie aus Munster. Bei der Flucht stieß einer der Täter eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes beiseite und verletzte diese hierdurch leicht. Ein weiterer Täter aus dieser Gruppe konnte durch den beherzten Eingriff eines vorbeifahrenden Zeugen in der Nähe des Einkaufsmarktes an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch die 30-jährige Haupttäterin, welche ihre Flucht allein mit einem Kinderwagen mit auffälligen Blumenmuster fortsetzte, konnte noch im Ortsteil Breloh angetroffen werden. Personen, die Angaben zu dem Vorfall im Einkaufsmarkt oder aber zur Flucht der weiblichen Haupttäterin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

6. Dummy auf dem Stadtfest entwendet

Im Verlauf des gut besuchten Stadtfestes in Walsrode wurde in der Nacht zu Sonntag ein Dummy des THWs, lebensgroß und ca. 80-100 kg schwer, von einem 4m hohen Gerüst entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise, die zum Auffinden des Dummys führen, bitte an die Polizei Walsrode, Tel. 05161-984480

