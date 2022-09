Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Versuchter Einbruch in Wohnung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.09.2022 Nr. 1

31.08 / Versuchter Einbruch in Wohnung

Walsrode: Am Mittwoch, zwischen 11.25 und 12.00 Uhr versuchten Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Schmersahlstraße eine Wohnungstür aufzuhebeln. Es bleib bei versuch. Die Wohnung wurde nicht betreten. Der Schaden an der Tür wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell