Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Waldflächenbrände

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.08.2022 Nr. 1

28.08 / Waldflächenbrände

Schneverdingen: Aus unbekannter Ursache kam es am frühen Sonntagabend zu jeweils einem Flächenbrand in Schneverdingen und Wintermoor. Am Osterwaldweg brannten etwa 60 Quadratmeter Waldfläche, an der Behringer Straße geschätzte 1.000 Quadratmeter. Die Feuer wurden von der Feuerwehr gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

