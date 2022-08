Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, gerissener Schafbock, Diebstahl, tätliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Aalen: Angekokelte Holzdielen

Ein 41-Jähriger entzündete am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr auf seinem Balkon in der Eichwaldstraße ein - zunächst - kontrolliertes Feuer in einer Feuerschale. Während der Mann anschließend mutmaßlich seine Aufsichtspflicht vernachlässigte, breitete sich das Feuer über die auf dem Balkon ausgelegten Holzdielen aus. Nachbarn, die durch den Feuerschein aufmerksam wurden, verständigten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Aalen löschten den kleinen Brand; ein Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig.

Essingen: Aufgefahren

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend entstand. Gegen 19 Uhr musste ein 20-Jähriger seinen Mini-Cooper auf der Landesstraße 1080 zwischen Rauental und Essingen verkehrsbedingt anhalten. Ein 51-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Aalen: Schafbock gerissen

Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr am Sonntagmorgen wurden sowohl ein Schafbock, als auch eine Laufente von einem unbekannten Hund gerissen. Die Tiere befanden sich auf einem eingezäunten Grundstück in der Hahnenbergstraße. Der Besitzer des Schafbocks fand diesen schwer verletzt auf; ein hinzugezogener Tierarzt konnte das Schaf jedoch nicht mehr retten und musste es vor Ort einschläfern. Hinweise auf den Hund bzw. dessen Besitzer nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Neresheim-Dehlingen: Unfallflucht

Bereits am Samstag zwischen 12 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Oberleitung eines Telefonmastes in der Ulrichstraße, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: 64-Jährige bestohlen

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde eine 64-Jährige im Aalener Bahnhof in der Unterführung zum Aufgang zu Gleis 4 von einem älteren Mann angesprochen, der sie nach dem Weg fragte. Hilfsbereit gab die Frau Auskunft und stieg dann in ihren Zug ein. Erst dort bemerkte sie, dass aus ihrem Rucksack der Geldbeutel entwendet wurde, in welchem sich neben diversen persönlichen Papieren der Frau auch rund 300 Euro Bargeld befand. Den Mann beschrieb die 64-Jährige als ca. 70 Jahre alt, ca. 160 cm groß korpulent. Er sprach mit Akzent und trug einen blauen Anzug. Während ihres Gespräches mit dem Unbekannten kam auch ein jüngerer Mann in die Unterführung. Möglicherweise handelte es sich hierbei um einen Komplizen des älteren Mannes. Dieser ist ca. 20 Jahre alt und trug schwarze Kleidung. Auffällig war an ihm wohl ein extremer Körpergeruch. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Ölfässer abgelegt

Unbekannte legten auf einem Wanderparkplatz an der Landesstraße 1076 zwischen Pfahlheim und Riepach mehrere alte Ölfässer und Ölkanister ab, welche am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr aufgefunden wurden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen-Aufhausen: Tätliche Auseinandersetzung

Mit zwei Streifenfahrzeugen rückten Beamte des Polizeireviers Ellwangen am Samstag gegen 00.15 Uhr in die Schenkensteinstraße aus, nachdem von dort eine Schlägerei gemeldet worden war. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 21-Jähriger, der offenbar deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, gegenüber zwei Bekannten angegeben hatte, mit seinem Auto nach Hause fahren zu wollen. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer, die ebenfalls erheblich betrunken waren, wollten ihren Freund daran hindern, wodurch es zu den wechselseitigen Tätlichkeiten kam.

Ellwangen: Feuerwehreinsatz

Mit 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Samstagabend zu einem vermeintlichen Brand in die Haller Straße aus. Gegen 22.20 Uhr war es dort zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, nachdem ein 23-Jähriger einen Topf mit Essen auf dem Herd hatte stehen lassen. Zu einem Feuer kam es nicht; alle Bewohner blieben unverletzt.

Bargau: Unfall verursacht und geflüchtet

Leichte Verletzungen zog sich ein 56 Jahre alter Fahrer bei einem Unfall am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu. Zudem entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auf der Hans-Fein-Straße verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Audi, wodurch dieser nach rechts von der Straße abkam, eine Warnbarke streifte, sich mehrfach überschlug und anschließend auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallverursacher entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen 7.30 Uhr wurde das verunfallte Fahrzeug von einer Zeugin festgestellt, welche dann auch die Polizei verständigte. Diese nahm den Unfall auf und fuhr auch die Halteranschrift des Fahrzeugbesitzers an, wo jedoch niemand angetroffen wurde. Der 56-Jährige meldete sich gegen 10 Uhr bei der Polizei und meldete den Unfall. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde auch ein Alkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser positiv verlief, musste sich der 56-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Heuchlingen: 54-Jähriger leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Gegen 16.40 Uhr befuhr er die Brackwanger Straße, wo er wegen eines geparkten Fahrzeuges auf die Gefahrbahn fuhr. Er verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Der 54-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; der an seinem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Mögglingen: Autofahrer in psychischem Ausnahmezustand

Mit seinem Opel befuhr ein 55-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr die Straße "Zehnhof", wo er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve mit dem Pkw von der Straße abkam und gegen die Hauswand der Gemeindeverwaltung prallte. Während der Unfallaufnahme zeigte sich der 55-Jährige zunehmend aggressiver, wobei es sogar zu Widerstandshandlungen gegen die Polizeibeamten kam. Letztlich musste der 55-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung verbracht werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell