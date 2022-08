Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Alkoholisierter Radfahrer bei Sturz schwer verletzt Am Sonntagmorgen, gegen 00:41 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer den Westring in Crailsheim und kam im Bereich der Kirche zu Fall. Wie die hinzugerufene Polizei vor Ort feststellte, war der Mann in alkoholisiertem Zustand gegen den Bordstein gefahren, kam zu Fall und erlitt beim Sturz schwere Verletzungen. Er musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Dort wurde zur Feststellung des genauen Alkoholwertes eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun auch mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Da er im Besitz eines Führerscheines ist, erfolgt auch ein Bericht an die zuständige Führerscheinstelle.

Schrozberg: Erst alkoholisiert mit dem Auto gefahren, dann Widerstand geleistet Am Sonntagmorgen, gegen 01:57 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Pkw Infiniti die Torstraße in Richtung Marktplatz. Am Marktplatz wurde der Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der Verdacht bestätigte sich durch einen vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest. Bei der Durchführung der Blutentnahme im Krankenhaus leistete der Mann Widerstand, indem er sich mit aller Kraft gegen die Maßnahme sperrte. Mit Unterstützung von zwei weiteren Polizeistreifen konnte der Mann schließlich festgehalten und die Blutentnahme durchgeführt werden. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, muss er nun auch mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Blaufelden: Nach Streit alkoholisiert davongefahren Am Samstagabend, gegen 18:35 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Suzuki von der Landwehrstraße in Richtung Kirchstraße. Zuvor kam es zu einem Streit mit seiner Lebensabschnittsgefährtin. Von der Polizeistreife konnte der Mann in seinem Fahrzeug in der Nähe der Kirche festgestellt und angehalten werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Der Verdacht bestätigte sich bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben der Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, muss er nun mit einer weiteren Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Bühlerzell: Geparktes Auto gestreift und davongefahren Am Sonntagfrüh, in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 03:28 Uhr, parkte ein schwarzer VW Polo in der Nähe des Wurzelhofes in Richtung Imberg am rechten Fahrbahnrand im Grünstreifen. Zu dieser Zeit fand das Bauwagenfest Imberg-Wurzelhof statt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr in diesem Zeitraum vom Wurzelhof in Richtung Imberg und kollidierte hierbei mit der linken Fahrzeugseite des am rechten Grünstreifen stehenden VW Polo. Hierbei wurde der Polo mehrere Meter nach vorn geschoben und das linke Hinterrad von der Achse gerissen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in der Folge fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) zu melden.

