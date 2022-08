Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Exhibitionist im Bereich Grauleshof-Tatverdächtiger festgenommen

Aalen (ots)

Aalen: Folgemeldung zu Exhibitionist im Bereich Grauleshof-Tatverdächtiger festgenommen

Wie bereits mit Pressemeldung vom 23. August berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5303707), trat am Montag und Dienstag ein Exhibitionist in der Humboldtstraße sowie Reuchlinstraße auf. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte bereits am Mittwoch ein 25 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger identifiziert und am Donnerstag festgenommen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe wegen räuberischen Diebstahls gegen den ungarischen Staatsangehörigen vorlag, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann ein weiteres Mal an derselben Wohnung in der Reuchlinstraße exhibitionistisch aufgetreten war. Möglicherweise besteht auch ein Tatzusammenhang zu einem Vorfall auf dem Spielplatz in der Humboldtstraße, wo am 3. August zwei Mädchen angesprochen und belästigt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5294097) . Das in diesem Zusammenhang beschriebene Fahrrad konnte mittlerweile dem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Kriminalpolizei dauern auch zu diesem Vorfall an.

