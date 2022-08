Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände, Zaun beschädigt, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Weidezaun beschädigt

Zwischen Mittwoch 12 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen Weidegartenzaun an einer Grillhütte am Friedensberg. Dabei warf er das Weidezaungerät, sowie Batterien und Solarpaneelen in das dortige Gehege und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Gewächshausbrand

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es zum Brand zweier Gewächshäuser in der Sölker Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zuvor mit einem Heißluftgerät Unkraut entfernt wurde und dies zum Ausbruch des Feuers geführt haben könnte.

Schwäbisch Hall: Scheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet

Zwischen Donnerstagabend 17 Uhr und Freitagmorgen 05:30 Uhr schlug ein Dieb die Scheibe eines in der Tiefgarage im Schwurm geparkten Audis ein. Anschließend entwendete er daraus einen Geldbeutel und entfernte sich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Flächenbrand

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam es im Bereich der Dr.-Hermann-Müller-Straße zu einem Flächenbrand an einem dortigen Regenrückhaltebecken. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

