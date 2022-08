POL-AA: Schorndorf: Feuerwehreinsatz am Sünchenberg

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Kernen im Remstal: Versuchter Einbruch In der Nacht zum Donnerstag wurde gegen 2 Uhr in der Jägerstraße eine Fensterscheibe zu einem Hofladen eingeworfen. Ein Mitarbeiter, der dort nächtigte, wurde durch das Geräusch wach. Als er nach draußen ging und die Bewegungsmelder der Beleuchtung aktivierte, flüchteten die unbekannten Täter. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. ...

mehr