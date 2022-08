Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde gegen 2 Uhr in der Jägerstraße eine Fensterscheibe zu einem Hofladen eingeworfen. Ein Mitarbeiter, der dort nächtigte, wurde durch das Geräusch wach. Als er nach draußen ging und die Bewegungsmelder der Beleuchtung aktivierte, flüchteten die unbekannten Täter. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Tathinweise geben kann, sollte sich bitte nun mit der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Eine 59-jährige Radfahrerin querte am Donnerstag gegen 5.45 Uhr an einer Fußgängerfurt bei Rot die Westtangente und stieß dabei mit einer Peugeot-Fahrerin zusammen, die in Richtung Bahnhof fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin zu Boden geschleudert, wobei sie sich verletzte. Zur medizinischen Diagnostik wurde die 59-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

