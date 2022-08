Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Crailsheim: Frontalzusammenstoß

Am Donnerstagvormittag gegen 10:05 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer die L2218 von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim. Als er an der Abzweigung nach Saurach nach links auf die L1012 abbiegen wollte, übersah er einen auf der L2218 entgegenkommenden Fahrer eines VW. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Fahrer des VWs schwer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell