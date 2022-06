POL-S: Diebstahl von Arbeitsmaschinen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (04.06.2022) gegen 01.30 Uhr an der Törlesäckerstraße in ein Pflegeheim eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt hatten, brachen sie im Gebäude etliche Büroräume auf und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu ...

