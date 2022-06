Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Freitagnachmittag (03.06.2022) in den Kursaalanlagen onaniert zu haben. Ein 18-jähriger Passant war gegen 14.00 Uhr im Kurpark unterwegs, als er den 31-Jährigen mit geöffneter Hose sitzend auf einer Parkbank entdeckte, der sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

