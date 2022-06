POL-S: Unfallhergang unbekannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (02.06.2022) drei Männer im Alter von 37, 46 und 49 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Stadtbahnlinie U4 eine 23 Jahre alte Frau belästigt zu haben. Die 23-Jährige stieg gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle Rotebühlplatz in die Stadtbahnlinie der U4 in Fahrtrichtung ...

mehr