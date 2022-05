Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in "Cafe am Markt"

Ratzeburg (ots)

12. Mai 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10./11.05.2022 - Mölln

Von Dienstag (10.05.2022) auf Mittwoch (11.05.2022) haben Unbekannte versucht, in Mölln in das "Cafe am Markt" einzudringen. Hierzu machten sie sich an der Eingangstür des Lokals zu schaffen und richteten Sachschaden an. Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ratzeburg sucht nun Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 12.00 Uhr begaben sich die Unbekannten Täter zu dem in der Straße "Am Markt" gelegenen Objekt. Sie versuchten durch eine Manipulation an der Eingangstür das Gebäude zu betreten, was allerdings misslang. Beute machten sie dementsprechend keine, richtete aber Sachschaden an.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell