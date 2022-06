Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 23-Jährige sexuell belästigt - Drei Männer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (02.06.2022) drei Männer im Alter von 37, 46 und 49 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Stadtbahnlinie U4 eine 23 Jahre alte Frau belästigt zu haben. Die 23-Jährige stieg gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle Rotebühlplatz in die Stadtbahnlinie der U4 in Fahrtrichtung Stöckach ein. Anschließend setzten sich drei mutmaßlich alkoholisierte Männer zu ihr und belästigten die junge Frau verbal. Nachdem sie daraufhin ihren Sitzplatz verließ, berührte sie der 49-Jährige am Oberschenkel und schob ihr Kleid und die darunter getragene kurze Hose nach oben. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und stellte sich schützend zwischen die Frau und den Mann. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die drei Männer anschließend vorläufig fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

