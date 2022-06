Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Falsche Polizeibeamte - Abholer festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (02.06.2022) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Zuge der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" versucht haben soll, eine 64 Jahre alte Frau um über Zehntausend Euro zu betrügen. Die 64-jährige Stuttgarterin erhielt am Donnerstagnachmittag einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten auf ihr Telefon. Der Anrufer brachte sie durch geschickte Gesprächsführung und unter der Androhung, dass ihrem Sohn wegen einer angeblichen Fahrerflucht eine Gefängnisstrafe drohe, dazu, das Geld von ihrem Bankkonto abzuheben. Auf dem Weg zum vereinbarten Übergabeort wandte sich die Seniorin an eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Bei der anschließenden Geldübergabe gegen 17.30 Uhr in der Neckarstraße nahmen die Beamten den Tatverdächtigen fest. Der 26 Jahre alte polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (03.06.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

