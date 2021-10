Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflüchtiger beschädigt Gartenzaun

Hildesheim (ots)

Holle: (fie) Am gestrigen Montagabend beschädigt ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Gartenzaun eines Grundstückes im Pommernweg in 31188 Holle. Nur durch Zufall bemerkt der Geschädigte gegen 20:25 Uhr ein lautes Geräusch an seinem Grundstück. Als er diesem kurz darauf nachgeht, entdeckt er einen Schaden an einem Element seines Metallzauns. Dieses wurde zerkratzt und teilweise von den Pfosten gerissen. Ein Verursacher ist jedoch nicht mehr vor Ort. Der Schaden an dem Zaun wird auf etwa 300 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05063/901-0 zu melden.

