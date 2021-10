Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim freut sich über 46 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

HILDESHEIM

HILDESHEIM - (jpm) Am heutigen 04.10.2021 wurden bei der Polizeiinspektion Hildesheim 46 neue Mitarbeitende begrüßt. Bei einem Großteil davon handelt es sich um Absolventinnen und Absolventen der Polizeiakademie, die mit Ablauf des Monats September ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Fünf Beamtinnen und Beamte waren zuvor bereits in einer der anderen Polizeibehörden Niedersachsens tätig.

Fortan werden 25 der Neuzugänge am Hauptsitz der Inspektion in der Schützenwiese im Einsatz- und im Ermittlungsbereich ihren Dienst versehen. 21 Kolleginnen und Kollegen verstärken die Polizeikommissariate im Landkreis, davon sieben in Sarstedt, sechs in Alfeld, ebenfalls sechs in Elze und zwei in Bad Salzdetfurth.

Die Polizeiinspektion freut sich über die neuen Kolleginnen und Kollegen, durch die die einzelnen Dienststellen und Dienstzweige gestärkt und auf Grund des großen Anteils von Absolventinnen und Absolventen der Akademie zum Teil verjüngt werden. "Mit den Personalzugängen können wir unsere Handlungsfähigkeit und die Präsenz weiter stärken und auf entsprechende Herausforderungen professionell und zeitnah reagieren. So haben wir den Staatsschutz gestärkt und für die Bekämpfung komplexer krimineller Strukturen konnten wir eine spezielle Ermittlungsgruppe einsetzen. Seit dem letzten Versetzungstermin zum 01.04.2021 haben wir einen Personalzuwachs von 13 Kolleginnen und Kollegen", sagte Jan Makowski, Pressesprecher der PI Hildesheim.

