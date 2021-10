Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt - Verdächtiger kehrt an Tatort zurück

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zum 04.10.2021 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Marienburger Straße. Während der polizeilichen Aufnahme kehrte ein 25-jähriger Tatverdächtiger an den Ort des Geschehens zurück.

Die Polizei erhielt gegen 03:10 Uhr einen Zeugenhinweis, wonach durch Unbekannte gerade an der Eingangstür des betroffenen Marktes herumhantiert wurde.

Mehrere Streifenwagen machten sich sodann in Richtung des Tatortes auf. Noch vor dem Eintreffen am Markt hatten sich die Täter jedoch schon in Richtung des sogenannten Klingeltunnels entfernt. An der Tür des Geschäftes konnten entsprechende Einbruchspuren festgestellt werden.

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes erschien ein 25-jähriger Mann aus Hildesheim am Tatort und wandte sich mit einem Anliegen an die Beamten. Auf Grund der bis dahin vorliegenden Informationen zur Tat und Tätern, erhärtete sich dabei der Verdacht gegen den 25-jährigen, eine der Personen zu sein, die kurz zuvor versuchten gewaltsam in den Markt einzudringen.

Der Mann wurde zunächst zur Wache in die Schützenwiese verbracht, von wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell