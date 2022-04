POL-BN: Islamische Kundgebung auf dem Jan-Loh-Platz am Bonner Stadthaus- Schiiten gedenken des Imam Ali

Meckenheim (ots) - Am Mittwochmorgen (27.04.2022) brachen zwei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf dem Stephansberg in Meckenheim ein. Zur Tatzeit gegen 09:00 Uhr waren die Einbrecher von einem Zeugen beobachtet worden, wie sie das Grundstück des Hauses in Richtung der Dechant-Kreiten-Straße verließen. Nach der Spurenlage am Tatort ...

